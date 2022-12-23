Видео. Совфед одобрил закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

Видео. Совфед одобрил закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

2022-12-23 12:47:26

2022-12-23 12:47:26

2022-12-23 12:47:26

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