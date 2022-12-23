Четыре человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительной версии, водитель иномарки заснул за рулем.

Авария произошла на территории Уватского района Тюменской области. Водитель автомобиля Hyundai допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на ГИБДД региона.

В салоне иномарки находились пять человек. Водитель и трое пассажиров скончались на месте. Один пассажир доставлен в больницу с различными травмами, пишет портал «Наш город».

Авария не привела к ограничению движения на участке трассы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия.

Еще одно смертельное ДТП было зарегистрировано на федеральной трассе Тюмень — Омск. Автомобиль Chevrolet Aveo столкнулся с грузовиком Mercedes. По предварительным данным, водитель легковушки совершал обгон и оказался на встречной полосе, один человек погиб.