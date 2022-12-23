США предприняли ряд необычных мер для обеспечения безопасности президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Вашингтон. Об этом сообщает 23 декабря «Би-би-си».

Как узнали журналисты, Зеленский в день отлета рано утром прибыл на поезде в пограничный город Пшемысль (Польша). Там его встретили черные Chevrolet Suburban, на которых ездят чиновники из правительства США.

Самолет с Зеленским вылетел из аэропорта Жешува (около 80 км от Пшемысля). Воздушное судно направилось в сторону Британии. Район Северного моря предварительно проверил самолет-разведчик НАТО, так как эта зона патрулируется российскими субмаринами.

В небе над Британией борт с Зеленским стал сопровождать американский истребитель F-15. Через 10 часов самолет с украинским президентом приземлился неподалеку от Вашингтона.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить поддержку Украины. Также Зеленский выступил с речью в конгрессе.

Офицер-ветеран американских Вооруженных сил Станислав Крапивник заявил, что визит Зеленского в США обусловлен внутренними амбициями коррумпированного Вашингтона. По его мнению, эта поездка была спектаклем.

Член палаты представителей конгресса, республиканец Мэтт Гетц сравнил приветствие Зеленского в конгрессе со стилем, принятым в политической культуре КНДР.