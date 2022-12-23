Песков заявил об отсутствии контактов по возможной встрече Путина и Байдена

Заявление президента США Джо Байдена о том, что он хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в случае его готовности, не повлекло за собою никаких последующих контактов. Об этом 23 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне президент РФ заявил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров.

«Нет, никаких предварительных контактов на этот счет нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров, это неоднократно говорилось. Но речь прежде всего идет о скорейшем завершении специальной военной операции (СВО) путем достижения тех целей, которые РФ перед собой ставит», — указал пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Песков также прокомментировал слова российского лидера о том, что украинский оборонный потенциал практически иссяк. На вопрос журналистов, можно ли считать это свидетельством того, что одна из целей СВО уже выполнена, пресс-секретарь отметил, что данное достижение этому способствует.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации», — указал Песков.

22 декабря Путин, оценивая возможность разрешения конфликта на Украине за столом переговоров, отметил, что все конфликты рано или поздно начинают двигаться к тому, что стороны садятся и договариваются об их завершении. Он также указал, что цель России не состоит в том, чтобы раскручивать «этот маховик» военного конфликта.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге, что президент США Байден готов будет встретиться с российским коллегой в том случае, если Москва проявит серьезную готовность к диалогу.

В тот же день Песков, комментируя прошедшую встречу лидера США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне, заявил, что она показала нежелание стран прислушаться к России и стремление продолжать конфликт.

В свою очередь, Зеленский 17 декабря заявил, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах, по его мнению, нет смысла.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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