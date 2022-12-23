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«Комиссию по сохранению наследия Сахарова» оштрафовали за нарушение правил иноагента

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Фото: Яндекс/Сергей Крюков
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Таганский районный суд в Москве оштрафовал «Общественную комиссию по сохранению наследия академика Сахарова» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова») за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба суда.

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Организация признана виновной по десяти делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа по 500 тыс. рублей.

Ранее, 5 декабря, блогера Максима Каца (настоящий материал касается деятельности физического лица — иностранного агента Максима Каца) признали виновным в отсутствии маркировки иностранного агента. Ему был назначен штраф 15 тыс. рублей.

В России 1 декабря вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список.

Согласно нововведению, физлицо можно признать иностранным агентом вне зависимости от его гражданства. В случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы. Кроме того, получить статус иностранного агента могут не только те граждане, которые получали финансирование из-за рубежа, но и в случае оказания иной поддержки или влияния.

23 ноября Госдума приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают запрет иностранным агентам проводить митинги, служить в органах МВД и ряд других ограничений. Кроме того, иностранные агенты лишатся возможности стать членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

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