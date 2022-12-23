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В Китае спрогнозировали ухудшение ситуации на Украине из-за помощи США

Global Times: новая помощь Украине от США только затягивает конфликт и делает его еще жестче
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cliff Owen
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Решение США выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву омрачает перспективы мира на Украине. Как пишет 22 декабря китайское издание Global Times, из-за продолжения участия в нем Вашингтона конфликт может стать еще более жестким и интенсивным.

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«В глазах американских политиков поддержка Украины — синоним сохранения миропорядка, в котором доминируют Соединенные Штаты», — заявили журналисты.

Также авторы статьи уверены, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в США и его выступление перед членами конгресса — это «ясный сигнал» к готовности продолжать противостояние.

«Смысл слов украинского лидера ясен: он хочет продолжать войну на истощение. Конфликтующие стороны не согласны по многим вопросам, а требования слишком разные, чтобы их согласовывать», — считает издание.

Ранее в тот же день член палаты представителей конгресса, республиканец Мэтт Гетц высказал мнение, что Зеленского пригласили в конгресс, чтобы оправдать масштабные затраты на помощь Украине, включенные в законопроект о бюджете США на 2023 финансовый год.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Так, в ходе встречи Байден заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму в $374 млн. Кроме того, он подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

В свою очередь конгрессмен от Аризоны Пол Госар также выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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