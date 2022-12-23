Автомобиль взорвался у парка в Мелитополе

Автомобиль взорвался перед входом в парк Горького в Мелитополе Запорожской области, сообщил 23 декабря в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, взрыв прогремел около 12 часов дня. По предварительной информации, был взорван автомобиль марки Renault Duster.

Сведений о пострадавших пока нет. Подробности произошедшего выясняются.

13 декабря украинские диверсанты подорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередачи в Бердянске Запорожской области. В результате без электричества тогда остались порядка 10 тыс. человек.

12 декабря Рогов рассказал, что украинские диверсанты повредили мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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