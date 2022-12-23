Новак: Россия запретит поставки нефти по контрактам с потолком цен

Россия в ответ на потолок цен на нефть запретит ее поставки и поставки нефтепродуктов в те страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения этого условия. Об этом заявил 23 декабря вице-премьер РФ Александр Новак.

Он также напомнил о соответствующем готовящемся указе президента РФ Владимира Путина.

«В рамках этого указа запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолку цен, который введен Евросоюзом», — указал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Вице-премьер добавил, что на фоне введенного потолка цен на нефть Россия готова идти на незначительное понижение нефтедобычи.

«В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тыс. баррелей в сутки. Это для нас примерно 5–7%», — уточнил он.

22 декабря Путин заявил, что введение ценового потолка не кончится ничем хорошим, и посоветовал европейцам прислушаться хотя бы к американским экспертам, если они не желают слушать Россию. Кроме того, указал президент, если решение о потолке нарушит контракты «Газпрома», РФ оставляет за собой право подумать, а обязана ли она вообще выполнять эти контракты.

Евросоюз достиг соглашения по установлению потолка цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель в начале декабря. Он вступил в силу с 5-го числа.

Еще 27 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции России не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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