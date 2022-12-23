Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
На юге Украины объявлена воздушная тревога
Общество
В Москве из-за непогоды отменено или задержано больше 50 рейсов
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Экономика
Мелони призвала итальянцев отключать свет в знак солидарности с украинцами
Общество
В трех регионах РФ по делу о госизмене задержаны сотрудничавшие с СБУ россияне
Авто
На АвтоВАЗе собрали первую рестайлинговую Lada Vesta Sport NG
Общество
Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники
Политика
В Татарстане предложили переименовать президента республики в раиса
Армия
Марочко заявил о переброске Киевом сил на краснолиманское направление
Мир
В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
Авто
В России появится Volkswagen Passat

Госсовет Татарстана поддержал переименование поста президента республики в раиса

0
Фото: Государственная совет Республики Татарстан/gossov.tatarstan.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсовет (парламент) Татарстана поддержал переименование должности президента республики в главу — раиса региона. Таким образом был принят 23 декабря в первом чтении проект поправок в конституцию республики.

Также Госсовет Татарстана поддержал сохранение должности «президент» для Рустама для Минниханова (главы республики) до окончания срока его полномочий, следует из итогов голосования.

Предложение о переименование должности главы республики ранее в пятницу внес президиум комитета Госсовета Татарстана.

21 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о публичной региональной власти, согласно которому главам регионов страны запрещено именоваться президентами.

После внесения законопроекта в Госдуму парламентарии в Татарстане не поддержали нововведения. Тогда они выразили мнение, что реализация законопроекта приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

Однако после подписания Путиным указа Минниханов заявил, что республика как законопослушный регион будет исполнять новые правила.

Новость дополняется.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022