Госсовет Татарстана поддержал переименование поста президента республики в раиса

Госсовет (парламент) Татарстана поддержал переименование должности президента республики в главу — раиса региона. Таким образом был принят 23 декабря в первом чтении проект поправок в конституцию республики.

Также Госсовет Татарстана поддержал сохранение должности «президент» для Рустама для Минниханова (главы республики) до окончания срока его полномочий, следует из итогов голосования.

Предложение о переименование должности главы республики ранее в пятницу внес президиум комитета Госсовета Татарстана.

21 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о публичной региональной власти, согласно которому главам регионов страны запрещено именоваться президентами.

После внесения законопроекта в Госдуму парламентарии в Татарстане не поддержали нововведения. Тогда они выразили мнение, что реализация законопроекта приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

Однако после подписания Путиным указа Минниханов заявил, что республика как законопослушный регион будет исполнять новые правила.

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