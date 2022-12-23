Около 1 тыс. памятников разрушено украинскими войсками в Донбассе с 2014 года

С 2014 года около 1 тыс. памятников и мемориальных мест разрушено в Донбассе украинскими войсками. Такие данные привел 23 декабря на пресс-конференции зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.

«Реестр, который нам представили наши коллеги <...> включает около 1 тыс. таких мест. Они разные, очень разного размера, значения, но они все важны», — сказал Овсиенко.

Он добавил, что РВИО будет заниматься всеми этими памятниками, потому что «это наша история».

В начале сентября в Шахтерском районе ДНР завершилось восстановление Саур-Могилы. Монумент посвящен победе в Великой Отечественной войне. Комплекс серьезно пострадал под обстрелами со стороны украинских националистов в 2014 году. В частности, обрушились фигура советского солдата-победителя и стела, стоявшая за его спиной.

В июле советник главы МВД Украины Вадим Денисенко отмечал, что для того чтобы одержать победу над Россией и русским миром, необходимо написать новую историю Второй мировой войны по версии Украины.

В апреле замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что переписывание истории привело к тому, что сегодня в мирных жителей снова стреляют, как это делали нацисты.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, и снос памятников.