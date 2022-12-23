Трое мужчин погибли от отравления угарным газом в Урюпинске

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели трех мужчин в результате отравления угарным газом в Урюпинске (Волгоградская область). В помещении обнаружена газовая горелка.

Трагедия произошла в домовладении по улице Волгоградской. Трое мужчин снимали комнату и обогревали помещение с помощью горелки. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Горелка была подключена к открытому газовому баллону. Предполагается, что в ночное время пламя погасло, при этом газ продолжал поступать в помещение, не сгорая.

Отмечается, что погибшие подрабатывали разнорабочими. Признаки насильственной смерти на телах не обнаружены.

Днем ранее сообщалось об отравлении супругов угарным газом в квартире в Брянске. Потерпевших доставили в больницу. Специалисты обнаружили в помещении наличие обратной тяги.