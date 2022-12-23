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В России создали категоризатор деструктивного контента

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) представил финальную версию категоризатора деструктивного контента. В скором времени ее передадут для дальнейшего применения интернет-площадкам, включая социальные сети. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в пятницу, 23 декабря.

В категоризатор вошли четыре блока. Они посвящены запрещенному к распространению контенту, ограниченному к распространению контенту, контенту, вовлекающему людей в противоправную деятельность, и контенту, нарушающему нормы морали и нравственности. Каждый раздел содержит подробное описание видов деструктивного контента и примеры по каждому из них, а также описывает возможные исключения.

Разработка документа велась в рамках поручения президента России Владимира Путина. Директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин отметил, что категоризатор стал итогом масштабной работы, которая велась с экспертами, представителями общественных организаций, родительского сообщества, психологами и представителями площадок.

«Нашей основной целью было создать максимально полный, понятный и доступный рабочий инструмент, с помощью которого цифровые платформы смогут оказывать действенное влияние на ограничение распространения деструктивной информации. Мы также сформулировали ряд предложений по пессимизации таких материалов. В частности, необходимо более активно вовлекать в модерацию самих пользователей, в том числе через форму жалоб. Материалы при этом могут не просто удаляться на основании решений владельцев онлайн-площадок, но и включать запрет на дальнейшую рекламу и взаимодействия с таким контентом. Кроме того, предложенная категоризация может быть встроена в правила социальных сетей с обязательным их ознакомлением перед регистрацией новых пользователей», — рассказал он.

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