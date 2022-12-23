Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
На юге Украины объявлена воздушная тревога
Общество
В Москве из-за непогоды отменено или задержано больше 50 рейсов
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Экономика
Мелони призвала итальянцев отключать свет в знак солидарности с украинцами
Общество
В трех регионах РФ по делу о госизмене задержаны сотрудничавшие с СБУ россияне
Авто
На АвтоВАЗе собрали первую рестайлинговую Lada Vesta Sport NG
Общество
Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники
Политика
В Татарстане предложили переименовать президента республики в раиса
Армия
Марочко заявил о переброске Киевом сил на краснолиманское направление
Мир
В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
Авто
В России появится Volkswagen Passat

СМИ сообщили о запуске КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила две баллистические ракеты из аэропорта Сунан в Пхеньяне
0
Фото: REUTERS/Heo Ran
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря. Об этом 23 декабря сообщает агентство Yonhap.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

Сообщается, что объединенный комитет начальников штабов (JCS) зафиксировал запуск двух ракет в 16:32 (10:32 мск).

«Наши вооруженные силы поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении JCS.

В минобороны Японии подтвердили запуск как минимум одной ракеты. Как сообщает NHK со ссылкой на заявление ведомства, она преодолела расстояние до 300 км, высота ее полета составила до 50 км.

Кроме того, уточняется, что КНДР могла запустить ракету с изменяемой траекторией полета.

Ранее в этот день сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам боеприпаса в случае обнаружения и сразу связываться с властями.

18 декабря Япония выразила протест Северной Корее в связи с ракетными пусками. Об этом сообщил журналистам японский заместитель министра обороны Тосиро Ино.

Ранее этим же днем КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Береговая охрана также призывала находящиеся в регионе суда не приближаться к ее обломкам в случае обнаружения.

КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря и 17 ноября. Тогда запуск произошел после того, как Северная Корея предупредила, что предпримет более ожесточенные военные действия, если США будут придерживаться своей кампании по усилению расширенного сдерживания своих региональных союзников.

9 ноября правительство Японии выразило очередной протест Северной Корее из-за пуска ракеты в сторону Японского моря. В минобороны Японии добавили, что запущенная КНДР ракета пролетела около 250 км при максимальной высоте полета 50 км.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Соединенным Штатам Америки. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022