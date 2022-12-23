СМИ сообщили о запуске КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря. Об этом 23 декабря сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что объединенный комитет начальников штабов (JCS) зафиксировал запуск двух ракет в 16:32 (10:32 мск).

«Наши вооруженные силы поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении JCS.

В минобороны Японии подтвердили запуск как минимум одной ракеты. Как сообщает NHK со ссылкой на заявление ведомства, она преодолела расстояние до 300 км, высота ее полета составила до 50 км.

Кроме того, уточняется, что КНДР могла запустить ракету с изменяемой траекторией полета.

Ранее в этот день сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам боеприпаса в случае обнаружения и сразу связываться с властями.

18 декабря Япония выразила протест Северной Корее в связи с ракетными пусками. Об этом сообщил журналистам японский заместитель министра обороны Тосиро Ино.

Ранее этим же днем КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Береговая охрана также призывала находящиеся в регионе суда не приближаться к ее обломкам в случае обнаружения.

КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря и 17 ноября. Тогда запуск произошел после того, как Северная Корея предупредила, что предпримет более ожесточенные военные действия, если США будут придерживаться своей кампании по усилению расширенного сдерживания своих региональных союзников.

9 ноября правительство Японии выразило очередной протест Северной Корее из-за пуска ракеты в сторону Японского моря. В минобороны Японии добавили, что запущенная КНДР ракета пролетела около 250 км при максимальной высоте полета 50 км.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Соединенным Штатам Америки. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.