Движение грузовиков и автобусов ограничили на трассе в Башкирии из-за снега

В четырех районах Башкортостана ограничили движение грузовиков и автобусов по трассам. Причиной стали сложные погодные условия.

По данным синоптиков, на дорогах наблюдается ухудшение видимости из-за снегопада и метели. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». Ограничения были введены в Благовещенском и Бирском районах на дороге Уфа – Бирск – Янаул. Кроме того, проезд транспорта ограничен в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа – Инзер – Белорецк на участке от Архангельского до Белорецка.

Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от поездок до установления благоприятных погодных условий.

Ранее о мокром снеге и усилении ветра предупредили жителей Оренбургской области. Неблагоприятные погодные условия продержатся до 25 декабря.