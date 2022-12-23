В Москве подвели итоги конкурса «Доброе сердце столицы»

Более 3 тыс. жителей Москвы стали победителями и призерами конкурса волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы». Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Вы показали, как много в Москве чутких и заботливых людей и как волонтерство отзывается в сердцах самых разных поколений — горожан среднего, старшего возраста и молодежи. На протяжении трех месяцев вы делились идеями и опытом, заводили друзей и получали новые знания. Самой популярной оказалась студенческая номинация — она объединила 14,5 тыс. ребят», — отметила Сергунина.

По ее словам, всего заявки подали 24 тыс. человек — такое количество участников стало рекордным за все время проведения конкурса. В этом году впервые появились номинации для лидеров волонтерских объединений и москвичей старшего поколения. Финал проходил в обновленном формате: участники не только представили свои проекты, но и решали задания из реальной волонтерской практики.

Среди лауреатов — коллектив, который разработал проект «Новости волонтеров Москвы», представляющий из себя видеодайджест о добрых делах. Также награду получила замначальника поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» Елена Шалимова. Первое место в категории «Добрая команда. Вуз» занял волонтерский центр Российского экономического университета имени Плеханова, который в этом году поддержал десятки социально ориентированных и обучающих программ.

Конкурс «Доброе сердце столицы» проводится с 2014 года (ранее он назывался «Доброволец Москвы»). Его организатором выступает ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке городского комитета общественных связей и молодежной политики.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.