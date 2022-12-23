Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
Трамп назвал публикацию доклада о штурме Капитолия «охотой на ведьм»
Мир
Песков заявил об отсутствии контактов по возможной встрече Путина и Байдена
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Экономика
Мелони призвала итальянцев отключать свет в знак солидарности с украинцами
Общество
В трех регионах РФ по делу о госизмене задержаны сотрудничавшие с СБУ россияне
Авто
На АвтоВАЗе собрали первую рестайлинговую Lada Vesta Sport NG
Общество
Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники
Политика
В Татарстане предложили переименовать президента республики в раиса
Армия
Марочко заявил о переброске Киевом сил на краснолиманское направление
Мир
В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
Авто
В России появится Volkswagen Passat

В Москве подвели итоги конкурса «Доброе сердце столицы»

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 3 тыс. жителей Москвы стали победителями и призерами конкурса волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы». Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Вы показали, как много в Москве чутких и заботливых людей и как волонтерство отзывается в сердцах самых разных поколений — горожан среднего, старшего возраста и молодежи. На протяжении трех месяцев вы делились идеями и опытом, заводили друзей и получали новые знания. Самой популярной оказалась студенческая номинация — она объединила 14,5 тыс. ребят», — отметила Сергунина.

По ее словам, всего заявки подали 24 тыс. человек — такое количество участников стало рекордным за все время проведения конкурса. В этом году впервые появились номинации для лидеров волонтерских объединений и москвичей старшего поколения. Финал проходил в обновленном формате: участники не только представили свои проекты, но и решали задания из реальной волонтерской практики.

Среди лауреатов — коллектив, который разработал проект «Новости волонтеров Москвы», представляющий из себя видеодайджест о добрых делах. Также награду получила замначальника поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» Елена Шалимова. Первое место в категории «Добрая команда. Вуз» занял волонтерский центр Российского экономического университета имени Плеханова, который в этом году поддержал десятки социально ориентированных и обучающих программ.

Конкурс «Доброе сердце столицы» проводится с 2014 года (ранее он назывался «Доброволец Москвы»). Его организатором выступает ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке городского комитета общественных связей и молодежной политики.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022