В США сравнили приветствие Зеленского в конгрессе со стилем КНДР

Член палаты представителей конгресса, республиканец Мэтт Гетц сравнил приветствие президента Украины Владимира Зеленского в конгрессе со стилем, принятым в политической культуре КНДР. Об этом 22 декабря сообщает The Daily Beast.

«Мы говорим, что не стоит посылать бесконечное количество денег туда, где наши действия усугубляют конфликт и ведут к большему количеству смертей, но выглядит всё так, будто мы предали движение, поскольку я и [конгрессмен] Лорен Боберт не встали в ходе этого представления в стиле Северной Кореи», — заявил он.

По его мнению, Зеленского пригласили в конгресс, чтобы оправдать масштабные затраты на помощь Украине, включенные в законопроект о бюджете США на 2023 финансовый год.

Зеленский прибыл в США, чтобы «умолять выделить больше, чем $100 млрд, которые конгресс уже распорядился направить ему», подчеркнул Гетц.

При этом назвал Украину «исторически коррумпированной страной».

21 декабря издание Newsweek сообщило, что Гетц и республиканец Лорен Боберт, отказались аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда он выступал в Вашингтоне.

В тот же день Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Так, в ходе встречи Байден заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму в $374 млн. Также он подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

Зеленский же заявил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой и выразил надежду, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн. В своей речи перед конгрессом он призвал усилить санкционное давление на РФ и намекнул на расширение ассортимента орудий.

После этого конгрессмен от штата Техас Чип Рой заявил, что речь Зеленского была «скорее театром, который был организован нынешним уходящим демократическим руководством», чтобы попытаться поддержать веру в то, что $45 млрд должны быть одобрены для помощи Украине.

Конгрессмен от Аризоны Пол Госар также выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».