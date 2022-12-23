Свыше 1 млрд рублей направят на ремонт подъезда к Оренбургу

Свыше 1 млрд рублей направят на капитальный ремонт трассы М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на информацию портала госзакупок.

В качестве заказчика выступает ФКУ Упрдор «Приуралье». Капитальный ремонт требуется на участке трассы с 375 по 379,8 км. Длина участка составляет почти 5 км, скорость движения на нем должна быть 100 км/ч. Ширина проезжей части составляет 14 м, уточняет «Урал56.Ру».

Работы необходимо выполнить до 31 октября 2024 года.

В 2021 году подрядчик отремонтировал участок протяженностью 6 км на подъезде к Оренбургу со стороны Самарской области. Дорогу расширили до четырех полос, между встречными направлениями установили барьерное ограждение.