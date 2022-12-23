«Аэрофлот» продает билеты на Мальдивы за 8 тыс. рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила 23 декабря новогоднюю распродажу авиабилетов. Так, например, улететь на Мальдивы можно будет всего за 8 тыс. рублей в одну сторону, следует из информации на сайте авиаперевозчика.

Акция продлится с 23 по 30 декабря. Всего в программу включено 23 направления, стоимость авиабилетов начинается от 2023 рублей.

Помимо Мальдив, в акции участвуют направления в Таиланд, Турцию, Иран, Киргизию, Узбекистан. В акции участвуют предложения по авиарейсам и внутри страны.

«Ежедневно в 10:00 мск на сайте и в мобильном приложении авиакомпании будет открываться продажа на два дня вперед по 23 новым направлениям», — говорится в сообщении.

В распродаже участвует безбагажный тариф «Лайт», который можно комбинировать с другими тарифами бренда «Лайт» для перевозок туда и обратно. Предложение распространяется и на рейсы «России» под кодом SU.

29 ноября вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, что самыми популярными направлениями для путешествий на Новый год по России являются Краснодарский край, Республика Татарстан и Москва.