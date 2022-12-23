Локомотив столкнулся с легковым автомобилем в Омской области

Прокуратура начала проверку по факту столкновения легкового автомобиля и локомотива между станциями Карбышево-1 и Карбышево-2 в Омской области. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.

Инцидент произошел вечером 22 декабря в Кировском округе. Автомобиль Renault Logan выехал на железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом на регулируемом дорожном переезде. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Задержки транспорта в связи с аварией не наблюдались. Никто не пострадал, уточняет ИА «Город55».

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В начале декабря легковой автомобиль столкнулся с поездом на перегоне в Забайкальском крае. Водитель выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Смертельные травмы получили два человека.