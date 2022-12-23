Украинским военным понадобится много месяцев, чтобы подготовиться к использованию американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом 23 декабря написал в статье для издания 19FortyFive офицер армии США в отставке Брент Иствуд.

В своей колонке он рассмотрел ситуацию с ЗРК, которые вошли в новый пакет военной помощи Киеву. Иствуд полагает, что в случае с подобным оружием время работает против президента Украины Владимира Зеленского.

Иствуд указал, что чем сложнее система, тем больше времени уйдет на обучение работе с ней. Он считает, что в случае с Patriot украинским военным потребуются месяцы подготовки.

«Еще одна проблема заключается в том, что Пентагон сокращает свои собственные запасы оружия, которые могут поставить под угрозу ответ на войну в Восточной Азии против Китая, если она вспыхнет», — отметил автор.

Иствуд в статье также ссылается на данные аналитиков, которые свидетельствуют о том, что США не хватает пусковых установок HIMARS, противотанковых ракет Javelin, ЗРК Stinger, гаубиц M-777 и 155-мм гаубичных снарядов.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

На прошлой неделе председатель комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит сообщал, что украинская сторона не сможет использовать ЗРК Patriot минимум полгода.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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