Медведев объяснил решение по введению потолка цен на газ бессилием Евросоюза

Установление Евросоюзом потолка цен на российский газ продиктовано ненавистью к России и указывает на бессилие ЕС повлиять на ситуацию. Такое мнение в пятницу, 23 декабря, высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса «во всем виноваты русские». То есть является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев добавил, что решение было принято с многочисленными оговорками, которые позволяют блокировать его применение.



«Оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу «сделаем хоть что-то». Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который еще пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте», — отметил он.

Зампред Совбеза считает, что цены на газ при этом будут сохраняться на высоком для европейских потребителей уровне.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва оставляет за собой право не выполнять газовые контракты, если потолок цен, введенный странами ЕС, нарушит их. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией.

20 декабря вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Евросоюз принял очередное политическое решение, согласовав потолок цен на газ, это не экономический инструмент.

Тогда же представитель по энергетике оппозиционной Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Алоис Шролль назвал потолок цен на газ неадекватной мерой при текущей ситуации на рынке. По его словам, эта мера послала «совершенно неверный сигнал спекулянтам и не принесла никакого облегчения экономике и домохозяйствам».

19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе. Известно, что данная мера начнет работать с 15 февраля.

Путин еще в октябре заявлял, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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