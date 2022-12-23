Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
На юге Украины объявлена воздушная тревога
Общество
В Москве из-за непогоды отменено или задержано больше 50 рейсов
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Экономика
Мелони призвала итальянцев отключать свет в знак солидарности с украинцами
Общество
В трех регионах РФ по делу о госизмене задержаны сотрудничавшие с СБУ россияне
Авто
На АвтоВАЗе собрали первую рестайлинговую Lada Vesta Sport NG
Общество
Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники
Политика
В Татарстане предложили переименовать президента республики в раиса
Армия
Марочко заявил о переброске Киевом сил на краснолиманское направление
Мир
В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
Авто
В России появится Volkswagen Passat
Сюжет:

Медведев объяснил решение по введению потолка цен на газ бессилием Евросоюза

Медведев: установление потолка цен на газ РФ указывает на бессилие ЕС повлиять на ситуацию
0
Фото: Global Look Press/dpa/Hauke-Christian Dittrich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Установление Евросоюзом потолка цен на российский газ продиктовано ненавистью к России и указывает на бессилие ЕС повлиять на ситуацию. Такое мнение в пятницу, 23 декабря, высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Потолок — ледяной: способно ли ограничение газовых цен изменить энергорынок
Нововведение скорее приведет к проблемам с теплоснабжением в ЕС и закрытию предприятий

«Как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса «во всем виноваты русские». То есть является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев добавил, что решение было принято с многочисленными оговорками, которые позволяют блокировать его применение.

«Оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу «сделаем хоть что-то». Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который еще пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте», — отметил он.

Зампред Совбеза считает, что цены на газ при этом будут сохраняться на высоком для европейских потребителей уровне.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва оставляет за собой право не выполнять газовые контракты, если потолок цен, введенный странами ЕС, нарушит их. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией.

20 декабря вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Евросоюз принял очередное политическое решение, согласовав потолок цен на газ, это не экономический инструмент.

Тогда же представитель по энергетике оппозиционной Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Алоис Шролль назвал потолок цен на газ неадекватной мерой при текущей ситуации на рынке. По его словам, эта мера послала «совершенно неверный сигнал спекулянтам и не принесла никакого облегчения экономике и домохозяйствам».

19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе. Известно, что данная мера начнет работать с 15 февраля.

Путин еще в октябре заявлял, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022