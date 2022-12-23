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Марочко: Киев перебросил усиленные инженерные подразделения на краснолиманское направление

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Киев перебрасывает на краснолиманское направление инженерные подразделения, усиленные бронетехникой и самоходными установками. Об этом 23 декабря сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

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Помимо бронированных и самоходных установок разминирования, в их составе также находятся инженерные машины разграждения и многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства, передает «Газета.Ru».

20 декабря сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили наступление на донецком направлении, уничтожив при этом за сутки более 100 украинских боевиков. В частности, до 30 боевиков было ликвидировано на краснолиманском направлении.

18 декабря ВС РФ нанесли поражение на краснолиманском направлении киевским резервам, уничтожив до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, на этом же направлении были пресечены попытки разведки боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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