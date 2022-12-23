Илон Маск не планирует продавать акции Tesla до 2025 года

Маск пообещал не продавать акции Tesla до 2025 года. Стоимость ценных бумаг компании в последнее время падала, передает телеканал «Известия». Опасения вызывал приобретенный предпринимателем заблокированный на территории России Twitter*. Инвесторы считали, что Маск теперь будет слишком много времени уделять соцсети. После заявления бизнесмена акции Tesla подорожали на 2%.

* заблокирован на территории России за распространение недостоверной информации.

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