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WSJ сообщила о дефиците производства боеприпасов в Европе из-за Украины

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Фото: REUTERS/Stringer
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В Европе наблюдается дефицит производства боеприпасов из-за выделенной Украине военной помощи. Об этом 22 декабря рассказала газета The Wall Street Journal.

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По данным издания, ни у одной страны НАТО, кроме США, нет достаточного запаса вооружений для ведения артиллерийских боев и промышленных мощностей для создания резерва.

Эксперт по международной безопасности, экс-глава руководящего штаба в министерстве обороны ФРГ Нико Ланге заявил, что такая ситуация подрывает обороноспособность альянса.

«Правительства сокращают контракты на протяжении десятилетий, поэтому компании урезают производственные линии и сотрудников», — отметил он.

В статье указывается, что Украина ежемесячно тратит около 40 тыс. снарядов калибра 155 мм, в то время как в Европе их суммарное производство за тот же период достигает 25 тыс. Даже в случае окончания боевых действий Европе понадобится 15 лет на восполнение запасов.

В связи с таким положением вещей европейские производители начали увеличивать выпуск боеприпасов.

Ранее, 19 октября, The Wall Street Journal сообщала, что у США могут уйти годы на восполнение запасов, которые были переданы Украине.

17 декабря агентство Bloomberg рассказало о серьезной уязвимости США в вопросе восполнения арсеналов. Из-за крупных и регулярных поставок оружия Киеву США столкнулись с проблемой обеспечения собственных вооруженных сил всем необходимым.

Ранее, 12 декабря, обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс выразил мнение, что цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для стран Запада. В частности, он отметил, что остается открытым вопрос, есть ли у Запада военные запасы и политическая стойкость для того, чтобы продолжать участвовать в конфликте.

21 ноября The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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