За минувшие сутки украинские военные потеряли до 35 человек личного состава. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявили в Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Помимо 35 человек личного состава, было уничтожено три бронетранспортера, две артиллерийские установки, танк и 12 единиц специальной автомобильной техники.

Накануне официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко также заявлял, что за сутки украинское боевики потеряли до 50 солдат. Кроме того, было уничтожено пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки и 18 единиц специальной автомобильной техники.

21 декабря на донецком направлении российские войска заняли новые господствующие высоты и рубежи, за сутки уничтожив более 80 украинских военных, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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