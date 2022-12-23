В МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция сенатора Андрея Клишаса

26 декабря в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная планам работы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству на предстоящую весеннюю сессию.

О ключевых законодательных инициативах расскажет:

Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.