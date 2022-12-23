В МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция сенатора Андрея Клишаса
26 декабря в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная планам работы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству на предстоящую весеннюю сессию.
О ключевых законодательных инициативах расскажет:
- Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.