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Самолет Qantas Airways экстренно сел в аэропорту Баку из-за задымления на борту

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Фото: Global Look Press/ZB/Sebastian Kahnert
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В международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку утром 23 декабря была объявлена тревога из-за аварийной посадки самолета австралийской авиакомпании Qantas Airways, в грузовом отсеке которого возникло задымление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что Airbus A380 следовал по маршруту Сингапур — Лондон. Из-за задымления в грузовом отсеке самолет был вынужден запросить аварийную посадку в бакинском аэропорту. В результате он благополучно приземлился в 07:08 по местному времени (06:08 мск).

По информации пресс-службы аэропорта, на борту находилось 356 пассажиров, пострадавших нет.

«На данный момент проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельства и причин случившегося», — отметили в пресс-службе.

14 декабря пилоту самолета авиакомпании «Победа», который летел из Махачкалы в Санкт-Петербург, стало плохо в небе. В результате воздушное судно вернулось в пункт отправления, после посадки мужчину госпитализировали. Лайнер прибыл в Санкт-Петербург с семичасовой задержкой.

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