В России появится Volkswagen Passat

Седан Volkswagen Passat из Китая появится в скором времени на российском рынке. Автодилеры говорят, что цена нового автомобиля будет на уровне 3 750 000 рублей, сообщила 23 декабря «Российская газета».

Известно, что первая партия машин, которая состоит из 50 авто, уже находится на пути в РФ.

Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем мощностью 186 л.с., который состыкован с семиступенчатым «роботом» DSG. Комплектация у авто, который поставляется в РФ по системе параллельного импорта, пока только одна, но роскошная — Luxury. Среди опций есть подогрев передних сидений, автоматическая парковка Park Assist Vision, панорамная камера, беспроводная зарядка, автоматическое переключение светом, адаптивный круиз-контроль и вентиляция передних сидений.

Так как на российском рынке наблюдается некоторый дефицит полноразмерных седанов, у новинки есть неплохие шансы не застояться в дилерских центрах.

Volkswagen производил модель Passat для России, но прекратил производство в феврале текущего года. Седан был доступен с двигателями 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 и 190 л.с. Обе версии сочетались с «роботом» DSG. Модель из официальной поставки стоила от 2 733 000 рублей.

16 декабря российские дилеры стали предлагать компактный электромобиль Volkswagen ID.3. В РФ есть машины как с небольшим пробегом стоимостью от 2 470 000 рублей, так и новые, за которые просят 3 600 000 рублей. Электрокар в Европе предлагается с электромотором мощностью 145, 150 или 204 л.с., который установлен на задней оси. Соответственно, есть выбор по емкости батареи — 45, 58 или 77 кВт·ч. Запас хода на одном заряде составляет от 348 до 548 км по циклу WLTP.