Новак заявил о необходимости энергоресурсов РФ для развития мировой экономики

Без российских энергоресурсов будет сложно обеспечить мировое экономическое развитие, они будут востребованы в мире. Об этом 23 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Несмотря на развитие солнечной, ветровой генерации углеводороды останутся ключевыми в энергобалансе еще долгое время. Поэтому наша продукция будет востребована, мы в этом уверены», — сказал Новак.

По его мнению, без российских энергоресурсов или продукции, которая получена из нее, будет сложно обеспечить мировое экономическое развитие, в том числе повышение качества жизни, энергообеспечение, энергобезопасность.

Ранее в этот день Новак заявил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения. Он напомнил о готовящемся указе президента РФ Владимира Путина, в котором планируются ответные меры на потолок цен на нефть, установленный странами G7 и Евросоюзом.

Он также сообщил, что Россия готова на сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен по нефти и нефтепродуктам. Новак считает, что в начале 2023 года может быть снижение на 5–7%, что составит порядка 500–700 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, Новак спрогнозировал снижение на 18–20% добычи природного газа в России по итогам 2022 года, до 671 млрд куб. м.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Так, 2 сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть. Также государства ЕС согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2000 за 1 тыс. куб. м. Эта мера начнет работать с 15 февраля. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

Россия неоднократно подчеркивала, что в случае введения ограничений на энергоресурсы не будет действовать против здравого смысла и в вопросе поставок будет исходить из собственной выгоды. Так, Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен.

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