В Москве из-за непогоды отменено или задержано больше 50 рейсов
В аэропортах Москвы отменено или задержано 56 рейсов авиарейсов в связи с погодными условиями. Об этом 23 декабря сообщается на сервисе «Яндекс Расписание».
По состоянию на 9:45 мск, в Домодедово задержано 19 вылетов и отменено девять. В Шереметьево зафиксировано 14 задержек, еще четыре рейса отменено. Во Внуково отменено шесть рейсов и задержано четыре.
Вылеты из Жуковского проходят в соответствии с расписанием, отклонения не превышают 30 минут.
Ранее в этот день Гидрометцентр сообщил, что в Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сильная гололедица и до трех градусов тепла.
Также прогнозируется южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Накануне в столичном регионе из-за непогоды был отменен 21 рейс, еще 42 задержаны. Отклонения от расписания происходили во всех аэропортах Москвы.