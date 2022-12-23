В Байконуре 9-летний мальчик умер во время тренировки в бассейне

В городе Байконур девятилетний мальчик умер во время тренировки в бассейне. Об этом 23 декабря сообщил источник «Известий».

По его информации, трагедия произошла накануне днем в ГБУ «Бассейн Орион». Во время тренировки в бассейне мальчик почувствовал недомогание. Позже приехавшая на вызов бригада скорой помощи зафиксировала смерть ребенка.

Тело мальчика направили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В сентябре в плавательном бассейне в Москве утонула 13-летняя школьница, которая пришла в учреждение на тренировку. В распоряжении «Известий» появилось видео, на котором запечатлен момент произошедшего.

Сообщалось, что еще до начала занятий, когда девочка просто плавала, она потеряла сознание. После этого бригада скорой помощи срочно доставила ее в больницу. Медики пытались спасти ребенка, однако школьница умерла, так и не придя в сознание.