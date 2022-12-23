Поезд Деда Мороза приехал в Калугу. Об этом пишет в пятницу, 23 декабря, газета «Весть».

Состав прибыл в 8:25. Он стоит на станции Калуга-1. Дед Мороз вышел на перрон и поприветствовал местных жителей, после этого началась концертная программа, которая продлится до 13:00. После этого волшебник отправится в Тулу.

Поезд с Дедом Морозом выехал из Великого Устюга 22 октября. Тур завершится 14 января. За это время состав сделает более 100 остановок, а протяженность маршрута составит 33 тыс. км.

В состав поезда входят вагон — приемная волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, ресторан и магазин с сувенирами.

Ранее, 14 декабря, в Московский Кремль из подмосковного Волоколамска доставили главную новогоднюю ель страны. Специальный автопоезд ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади.