Новак: Россия запретит поставки нефти по контрактам с потолком цен

Российская Федерация запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые потребуют соблюдения введенного Западом потолка цен. Об этом заявил в пятницу, 23 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что на фоне введенного потолка цен на нефть Россия готова идти на понижение нефтедобычи.

«В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тыс. баррелей в сутки, это для нас примерно 5–7%», — сказал Новак.

Это, по словам вице-премьера, незначительный для страны объем сокращения добычи нефти.

Страны G7, ЕС и Австралия ранее согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую по морю российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены и представлены позже.

22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что страна ничего не потеряет от введенного Западом потолка цен на нефть. Глава государства отметил, что указ об ответных мерах он подпишет в начале следующей недели.

Он добавил, что введение потолка цены на нефть стало дорогой к разрушению мировой энергетики. Отрасль будет недоинвестирована, топлива не будет, и тогда цены на ресурсы взлетят до небес.

12 декабря старший научный сотрудник глобального энергетического центра атлантического совета, основатель и глава Кипрской углеводородной компании Чарльз Эллинас заявил, что западные страны могут столкнуться с серьезными проблемами в попытке нанести ущерб России при помощи введения потолка цен на нефть, поскольку им будет трудно контролировать ситуацию на рынке.