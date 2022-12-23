В столице Пакистана прогремел взрыв

Взрыв прогремел в столице Пакистана — Исламабаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщила 23 декабря газета The News International.

По данным издания, полицейские заметили «подозрительное» такси. Взрыв произошел, когда они остановили авто для проверки. В результате инцидента правоохранители пострадали, об их состоянии пока не сообщается.

Пакистанская газета Daily Jang также отмечает, что взорвалась машина такси при ее обыске полицейскими. Однако в публикации утверждается, что один из стражей порядка погиб, а ранения получили трое сотрудников полиции. Они были госпитализированы.

Подробности произошедшего выясняются.

16 мая взрыв произошел на рынке Болтон в городе Карачи на юге Пакистана. По данным местных СМИ, целью взрыва был полицейский автомобиль.

Самодельное взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу и приведено в действие с помощью мобильного телефона. В результате произошедшего погиб по меньшей мере один человек и 12 пострадали.