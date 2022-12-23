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Марочко заявил о переброске Киевом сил на краснолиманское направление

Марочко: Киев перебрасывает инженерные отряды на краснолиманском направлении
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Фото: REUTERS/Anna Voitenko
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Украинские войска перебрасывают инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на краснолиманское направление в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 декабря сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

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Помимо бронетехники, украинские боевики перебрасывают самоходные установки, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые тягачи, добавил Марочко.

19 декабря Марочко рассказывал, что украинские войска начали использовать гражданские внедорожники с установленными на них минометами и пулеметами на краснолиманском направлении.

По его словам, украинские боевики перешли на такую тактику в связи с дефицитом артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники.

За день до этого, 18 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение киевским резервам и уничтожили до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Кроме того, на этом же направлении были пресечены попытки разведки боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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