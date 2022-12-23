Украинские войска перебрасывают инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на краснолиманское направление в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 декабря сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Помимо бронетехники, украинские боевики перебрасывают самоходные установки, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые тягачи, добавил Марочко.

19 декабря Марочко рассказывал, что украинские войска начали использовать гражданские внедорожники с установленными на них минометами и пулеметами на краснолиманском направлении.

По его словам, украинские боевики перешли на такую тактику в связи с дефицитом артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники.

За день до этого, 18 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение киевским резервам и уничтожили до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Кроме того, на этом же направлении были пресечены попытки разведки боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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