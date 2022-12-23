Байден отменит визит в Великобританию из-за ситуации с Северной Ирландией

Президент США Джо Байден готов отменить визит в Великобританию, если королевство не достигнет соглашения с Евросоюзом по ситуации с Северной Ирландией. Об этом 22 декабря сообщила газета The Telegraph.

Такая позиция главы государства связана с его ирландским происхождением, которое он неоднократно подчеркивал. В случае отказа от визита Байдена заменит госсекретарь Энтони Блинкен.

Поездка Байдена в Великобританию назначена на 10 апреля 2023 года, когда состоится 25-я годовщина Белфастского соглашения, положившего конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии.

Разногласия между Великобританией и Евросоюзом связаны с так называемым протоколом по Северной Ирландии, который был подписан в рамках соглашения по Brexit. Он регулирует таможенную коллизию, возникшую в связи с тем, что Северная Ирландия имеет прозрачную границу с входящей в ЕС Республикой Ирландией, что гарантировано Белфастским соглашением, и Великобританией, частью которой регион является.

В июне Великобритания опубликовала законопроект, который отменяет некоторые пункты протокола по Северной Ирландии, что должно упростить таможенный контроль между основной частью страны и расположенным на другом острове регионом.

Еврокомиссия в ответ инициировала судебное разбирательство в отношении Великобритании. В Евросоюзе отказались каким-либо образом менять положения протокола.

ЕС и Великобритания завершили все формальности в процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества 1 мая 2021 года. Тогда вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и ЕС.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1%. Этот процесс получил сокращенное название Brexit. 1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС.