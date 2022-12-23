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Жена Рогозина опровергла информацию о тяжелой контузии

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Фото: t.me/rogozinaofficial
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Татьяна Рогозина, жена экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, не получила тяжелую контузию в результате артиллерийского удара по Донецку. Об этом 23 декабря она сама заявила в своем Telegram-канале.

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«У меня нет тяжелой контузии, слава Богу», — написала она.

О состоянии Рогозиной накануне сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, хорошо знакомый с пострадавшими. По его словам, у женщины была тяжелая контузия. Также он сообщил, что травмы самого Рогозина оказались серьезнее, чем предполагалось.

22 декабря помощник экс-руководителя «Роскосмоса» сообщил, что раненого перевезут в Москву, где будет решаться вопрос о дальнейшем лечении.

Вечером 21 декабря украинские войска открыли огонь по гостинице в Донецке, где на тот момент у Рогозина проходила встреча с председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталием Хоценко и другими лицами. В результате обстрела погибли два человека.

Хоценко и Рогозин получили ранения. Врачи диагностировали у последнего попадание инородного тела в спину: металлический осколок мины размером 3 х 4 мм вошел выше правой лопатки. В конечном итоге специалисты пришли к выводу, что осколок неизвлекаем.

Бывший глава «Роскосмоса» предположил, что информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько высокоточных ударов по зданию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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