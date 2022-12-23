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Киберэксперт предупредил о риске взлома устаревших смартфонов

Эксперт Кузменко призвал удалить ценные данные с устаревшего смартфона из-за риска взлома
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Если обновление на ваш смартфон больше не выпускаются, им можно пользоваться дальше, однако в таком случае риск взлома смартфона повышается. Об этом 23 декабря «Прайм» рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузменко.

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«В нем (смартфоне. — Ред) не будут «заделаны» бреши. Пользоваться таким гаджетом можно, но для простых задач — звонки, смс, а ценные данные и банкинг лучше с него удалить», — заявил эксперт.

По его словам, все старые модели смартфонов рано или поздно перестают поддерживаться обновлениями. Разница только в том, как долго производители будут выпускать обновления для того или иного гаджета. Сегодня практика поддержки довольно старых устройств в течение длительного времени пока не особо распространена, заключил эксперт.

В ноябре руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян сообщил, что заподозрить наличие шпионского ПО на смартфоне можно по ряду неочевидных признаков. Это, в частности, перегрев смартфона, рост объема потребляемого интернет-трафика и быстрая разрядка.

При этом он подчеркнул, что упомянутые проблемы могут свидетельствовать о банальной поломке устройства, однако, если они возникают без видимых причин, стоит задуматься.

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