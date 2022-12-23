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Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в пятницу

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В пятницу, 23 декабря, на погоду в Санкт-Петербурге продолжит оказывать влияние теплая периферия циклонического вихря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В регионе сохранится облачность.

«Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а температурные показатели останутся на четыре-пять градусов выше климатической нормы», — приводит слова Леуса 78.ru.

Воздух в этот день прогреется от +1 до +3 градусов в Петербурге и от –1 до +4 градусов в Ленинградской области. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 мм рт. ст.

Накануне, 22 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал понижение температуры в Москве в понедельник, 26 декабря. Так, показатели термометров изменятся приблизительно на 5–7 градусов относительно текущих значений.

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