Поляки обвинили президента их страны Анджея Дуду во втягивании Польши в украинский конфликт из-за поддержки Киева. Такие комментарии были оставлены под постом Дуды от 22 декабря, опубликованный после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В публикации президент Польши отметил, что прошедшие переговоры были не только поводом поздравить Зеленского и Украину в целом с наступающими новогодними праздниками, но и поводом «для обсуждения планов стратегического сотрудничества в наступающем 2023 году». Поляки же на его заявление отреагировали неоднозначно.

«Никто так, как президент и политиканы из PiS (партия Польши «Право и справедливость». — Ред.), не втягивают нас в не наш конфликт», — написал пользователь соцсети с ником Rattchen.

«Хорошо, что обошлись без подарка», — сыронизировал Poprawna, напоминая тем самым о подаренном Киевом главному коменданту польской полиции Ярославу Шимчику боевом гранатомете, взорвавшемся в штаб-квартире полиции республики.

«Какие стратегические планы? Что ты пытаешься сделать?» — озадачился Jonasz.

«Господин президент, какие планы, какие планы! Обходите нас стороной после этих действий. Мы транзитная страна и не более», — добавил Bartek.

Зеленский, возвращаясь из США через Польшу, встретился с Дудой 22 декабря. Он рассказал, что в ходе переговоров стороны «подвели итоги года, обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействие на международном уровне».

21 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить поддержку Украины. Также украинский лидер выступил перед американским конгрессом, призвав усилить санкционное давление на РФ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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