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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Томской области

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Фото: t.me/tomskoblproc
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В Томской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека. Об этом 23 декабря сообщили в региональной прокуратуре.

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«Около 5:30 (1:30 мск) на трассе Томск – Юрга произошло столкновение грузового автомобиля Mercedes-Benz с легковым автомобилем Nissan Wingroad», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля доставлен в больницу.

Причины ДТП не указываются. На месте аварии находится и координирует работу правоохранительных органов прокурор Томского района Сергей Иванов.

21 декабря произошла смертельная авария на 46-м км автодороги Томск – Мариинск. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны села Турунтаево, в это время карета скорой помощи ехала из Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание, погибли четыре медика.

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