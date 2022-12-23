Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Томской области
В Томской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека. Об этом 23 декабря сообщили в региональной прокуратуре.
«Около 5:30 (1:30 мск) на трассе Томск – Юрга произошло столкновение грузового автомобиля Mercedes-Benz с легковым автомобилем Nissan Wingroad», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля доставлен в больницу.
Причины ДТП не указываются. На месте аварии находится и координирует работу правоохранительных органов прокурор Томского района Сергей Иванов.
21 декабря произошла смертельная авария на 46-м км автодороги Томск – Мариинск. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны села Турунтаево, в это время карета скорой помощи ехала из Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание, погибли четыре медика.