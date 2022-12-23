Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред указал на провал Запада в попытке изолировать РФ в ЮНЕСКО
Мир
Постпред Украины разозлил американцев флагом США в желто-голубом цвете
Мир
На юге Украины объявлена воздушная тревога
Мир
Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР ситуацию на Украине
Мир
Reuters узнало о возможной остановке продаж акций Tesla
Общество
В Запорожье, ЛНР и ДНР появятся новые педагогические вузы и колледжи
Мир
Глава МИД Китая заявил о постоянной поддержке мира на Украине
Мир
Посол Кении рассказал о работе над запуском прямых рейсов в Россию
Мир
Кения рассмотрит возможность использования карт «Мир» в торговле с РФ
Мир
В Польше заявили об истощении военного потенциала из-за помощи Украине
Мир
Украинцы попросили Эстонию отказаться от праздничных фейерверков
Мир
Поляки обвинили Дуду во втягивании Польши в украинский конфликт
Сюжет:

На юге Украины объявлена воздушная тревога

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Tys
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В южных областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 23 декабря свидетельствуют данные официального ресурса оповещения.

Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
Владимир Путин объяснил темпы специальной военной операции

Сирены звучат в Николаевской области и подконтрольной Украине части Херсонской. Оповещение о тревоге поступило в 7:48 мск.

Накануне днем воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Никакой уточняющей информации после этого от украинской стороны не поступало.

16 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. По данным местных СМИ, несколько регионов страны оказались полностью обесточены, наблюдались проблемы со светом и отоплением.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022