На юге Украины объявлена воздушная тревога

В южных областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 23 декабря свидетельствуют данные официального ресурса оповещения.

Сирены звучат в Николаевской области и подконтрольной Украине части Херсонской. Оповещение о тревоге поступило в 7:48 мск.

Накануне днем воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Никакой уточняющей информации после этого от украинской стороны не поступало.

16 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. По данным местных СМИ, несколько регионов страны оказались полностью обесточены, наблюдались проблемы со светом и отоплением.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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