Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред указал на провал Запада в попытке изолировать РФ в ЮНЕСКО
Мир
Постпред Украины разозлил американцев флагом США в желто-голубом цвете
Мир
На юге Украины объявлена воздушная тревога
Мир
Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР ситуацию на Украине
Мир
Reuters узнало о возможной остановке продаж акций Tesla
Общество
В Запорожье, ЛНР и ДНР появятся новые педагогические вузы и колледжи
Мир
Глава МИД Китая заявил о постоянной поддержке мира на Украине
Мир
Посол Кении рассказал о работе над запуском прямых рейсов в Россию
Мир
Кения рассмотрит возможность использования карт «Мир» в торговле с РФ
Мир
В Польше заявили об истощении военного потенциала из-за помощи Украине
Мир
Украинцы попросили Эстонию отказаться от праздничных фейерверков
Мир
Поляки обвинили Дуду во втягивании Польши в украинский конфликт
Сюжет:

При обстреле ВСУ поселка Луганское в ДНР погибли два мирных жителя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два мирных жителя погибли при обстреле украинскими войсками поселка Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили 23 декабря в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«Влетел «Град», проломил плиту, пол и провалился в подвал»
Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий

Там также призвали население республики не выходить из дома без лишней надобности.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за 22 декабря в республике погиб один человек и еще три пострадали при обстрелах территорий украинскими войсками. Также отмечается, что информация о жертвах атак украинских боевиков продолжает поступать.

В тот день украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под атаку попали Майорск, Донецк и Горловка. Известно, что мэр Горловки Иван Приходько получил контузию при обстреле Донецка, он находится в больнице.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022