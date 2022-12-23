При обстреле ВСУ поселка Луганское в ДНР погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли при обстреле украинскими войсками поселка Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили 23 декабря в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Там также призвали население республики не выходить из дома без лишней надобности.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за 22 декабря в республике погиб один человек и еще три пострадали при обстрелах территорий украинскими войсками. Также отмечается, что информация о жертвах атак украинских боевиков продолжает поступать.

В тот день украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под атаку попали Майорск, Донецк и Горловка. Известно, что мэр Горловки Иван Приходько получил контузию при обстреле Донецка, он находится в больнице.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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