США призвали Армению и Азербайджан к переговорам для деэскалации в Карабахе

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан связался по телефону отдельно с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном и с помощником главы Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Собеседники оценили прогресс, достигнутый по итогам дипломатической встречи при содействии ЕС и США в Вашингтоне 27 сентября <...> Все подтвердили свою приверженность переговорам с целью заключения мирного соглашения», — говорится в публикации.

Салливан призвал коллег продолжить работу по снижению напряженности между Баку и Ереваном и рассмотреть шаги, которые могли бы способствовать установлению добрососедских отношений в будущем.

Также помощник американского лидера выразил обеспокоенность Вашингтона из-за возможных гуманитарных последствий блокировки Лачинского коридора, и призвал как можно скорее восстановить транспортное сообщение.

Ранее, 15 декабря, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также заявил о необходимости разрешить ситуацию вокруг Лачинского коридора и обеспечению свободу гражданского автомобильного передвижения.

11 ноября МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Лачинского коридора для незаконной военной деятельности.

Накануне Пашинян заявил, что Армения предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. В тот же день, выступая на заседании правительства Армении, Пашинян заявил, что власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Карабах в блокаде.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.