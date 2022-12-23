«РИА Новости»: казаки бригады «Дон» сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе

Казачья бригада «Дон» предотвратила две попытки диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести высадку на Кинбурнской косе. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил «РИА Новости» офицер с позывным «Пума».

По словам бойца, первую попытку высадиться украинцы предприняли ночью, вторую ― в условиях тумана. Однако российские военнослужащие предотвратили обе попытки диверсии.

«После этого они (украинские войска. — Ред.) чаще стали обстреливать нас, обстреливают с минометов, обстреливают двумя «топорами» (американская гаубица M777. ― Ред.), я имею в виду два орудия», ― рассказал военнослужащий.

Однако в ответ российские бойцы открывали огонь из РСЗО «Град» и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Ранее, 21 декабря корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал обстановку на участке Кинбурнской косы, которая удерживается силами бригады «Дон». По словам казаков, в ясную погоду ВСУ активно атакуют прибрежное село Покровское, разрушая жилые строения.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что около 20 украинских диверсантов были уничтожены при попытке высадиться в районе села Покровское Кинбурнской косы. Уточнялось, что была ликвидирована группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Кроме того, российские артиллеристы смогли подавить огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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