Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинцы попросили Эстонию отказаться от праздничных фейерверков
Мир
Забастовки в Британии могут омрачить Рождество для 500 тыс. человек
Мир
Иран призвал Зеленского не испытывать терпение необоснованными обвинениями
Общество
Ряд рейсов задержали в аэропорту Владивостока из-за снежного циклона
Мир
Bloomberg рассказал об опасениях Зеленского из-за будущей помощи США
Общество
Экспорт медикаментов из Евросоюза в Россию превысил €7 млрд
Мир
Der Spiegel узнал о требовании «Зеленых» поставить танки Украине
Мир
МИД КНДР заявил о способности РФ защитить страну без внешней помощи
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги
Экономика
Италия выдала 96 медицинских виз россиянам в 2022 году
Мир
В Марокко потушили пожар на территории газохранилища
Мир
Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35
Сюжет:

«РИА Новости»: казаки бригады «Дон» сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казачья бригада «Дон» предотвратила две попытки диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести высадку на Кинбурнской косе. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил «РИА Новости» офицер с позывным «Пума».

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

По словам бойца, первую попытку высадиться украинцы предприняли ночью, вторую ― в условиях тумана. Однако российские военнослужащие предотвратили обе попытки диверсии.

«После этого они (украинские войска. — Ред.) чаще стали обстреливать нас, обстреливают с минометов, обстреливают двумя «топорами» (американская гаубица M777. ― Ред.), я имею в виду два орудия», ― рассказал военнослужащий.

Однако в ответ российские бойцы открывали огонь из РСЗО «Град» и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Ранее, 21 декабря корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал обстановку на участке Кинбурнской косы, которая удерживается силами бригады «Дон». По словам казаков, в ясную погоду ВСУ активно атакуют прибрежное село Покровское, разрушая жилые строения.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что около 20 украинских диверсантов были уничтожены при попытке высадиться в районе села Покровское Кинбурнской косы. Уточнялось, что была ликвидирована группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Кроме того, российские артиллеристы смогли подавить огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022