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Китай ввел санкции против двух граждан США

Китай ввел санкции против двух граждан США в ответ на обвинения в нарушении прав человека в Тибете
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Фото: Global Look Press/BjÃ¶rn Trotzki, via www.imago-im
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Китай 23 декабря ввел санкции против двух граждан США в ответ на обвинения в нарушении прав человека в Тибетском автономном районе КНР.

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Как говорится в распространенном МИД Китая документе, под ограничения попали Юй Маочунь, работавший советником по внешней политике экс-госсекретаря США Майкла Помпео, и заместитель директора по персоналу Исполнительной комиссии Конгресса США по Китаю Тодд Стейн.

«9 декабря США ввели незаконные санкции в отношении двух китайских чиновников под предлогом так называемой проблемы «прав человека в Тибете». <…> Китай принял решение принять следующие контрсанкционные меры в отношении Ю Маочуна и Тодда Стайна», — говорится в документе.

Ранее, 22 декабря, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что США вызвали у других стран «кризис доверия» к доллару из-за частых применений финансовых санкций к другим государствам. По его мнению, времена господства доллара и финансовой гегемонии США уходят в прошлое.

2 декабря официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выразил мнение, что США своим неизбирательным применением силы создают хаос по всему миру. По его словам, Вашингтон является мастером дипломатии принуждения: угрозы применения силы, экономические санкции, политическая изоляция.

До этого, 31 октября, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что представители США обсуждают с коллегами из Евросоюза возможность усилить экспортные ограничения в отношении Китая.

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