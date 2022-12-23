Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинцы попросили Эстонию отказаться от праздничных фейерверков
Мир
Забастовки в Британии могут омрачить Рождество для 500 тыс. человек
Мир
Иран призвал Зеленского не испытывать терпение необоснованными обвинениями
Общество
Ряд рейсов задержали в аэропорту Владивостока из-за снежного циклона
Мир
Bloomberg рассказал об опасениях Зеленского из-за будущей помощи США
Общество
Экспорт медикаментов из Евросоюза в Россию превысил €7 млрд
Мир
Der Spiegel узнал о требовании «Зеленых» поставить танки Украине
Мир
МИД КНДР заявил о способности РФ защитить страну без внешней помощи
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги
Экономика
Италия выдала 96 медицинских виз россиянам в 2022 году
Мир
В Марокко потушили пожар на территории газохранилища
Мир
Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35
Сюжет:

В Японии назвали дату первого пуска новейшей ракеты-носителя H3

Первый запуск новой японской ракеты H3 может состояться в феврале будущего года
0
Фото: NHK
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония проведет первый запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса H3 собственного производства 12 февраля 2023 года. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA).

Возвести в ступень: новый аппарат выведет спутники на высокую орбиту
Российские ученые нашли способ быстрее и дешевле направлять в космос устройства навигации и связи

Отмечается, что ракета стартует с со стартового комплекса Ёсинобу в космическом центре Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Она выведет на орбиту Земли модернизированный спутник наземного наблюдения DAICHI-3 (ALOS-3), разработанный JAXA совместно с компанией Mitsubishi Electric.

Время запуска намечено на 10:37:55 по местному времени (04:37 мск).

Изначально пуск H3 планировали произвести еще в 2020 году, но тогда его отложили из-за обнаружения вибраций в двигателе ракеты.

H3 ― крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Она может нести груз массой до 6,5 т. Ракета должна прийти на смену предыдущей ракете H2A, которая летает с 2000-х годов.

Ранее, 12 октября, JAXA сообщило, что вскоре после запуска ракеты «Эпсилон-6» с восемью спутниками направило с Земли сигнал на ее уничтожение.

В июле этого года JAXA провело успешные испытания метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки. Отмечается, что новые разработки, испытанные в ходе запуска, могут в дальнейшем уменьшить размер двигателей для ракет в десять раз.

В мае стало известно, что правительство Японии собирается разработать ракету-носитель нового поколения с возвращаемой первой ступенью для ее многоразового использования. Испытания планируют провести в 2026 году, а первый полноценный запуск намечен на 2030 год. Страна намерена применять технологии, схожие с теми, которые внедрила компания SpaceX в ракету-носитель Falcon 9. Речь идет о посадке первой ступени на плавучую платформу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022