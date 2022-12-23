В Японии назвали дату первого пуска новейшей ракеты-носителя H3

Япония проведет первый запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса H3 собственного производства 12 февраля 2023 года. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что ракета стартует с со стартового комплекса Ёсинобу в космическом центре Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Она выведет на орбиту Земли модернизированный спутник наземного наблюдения DAICHI-3 (ALOS-3), разработанный JAXA совместно с компанией Mitsubishi Electric.

Время запуска намечено на 10:37:55 по местному времени (04:37 мск).

Изначально пуск H3 планировали произвести еще в 2020 году, но тогда его отложили из-за обнаружения вибраций в двигателе ракеты.

H3 ― крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Она может нести груз массой до 6,5 т. Ракета должна прийти на смену предыдущей ракете H2A, которая летает с 2000-х годов.

Ранее, 12 октября, JAXA сообщило, что вскоре после запуска ракеты «Эпсилон-6» с восемью спутниками направило с Земли сигнал на ее уничтожение.

В июле этого года JAXA провело успешные испытания метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки. Отмечается, что новые разработки, испытанные в ходе запуска, могут в дальнейшем уменьшить размер двигателей для ракет в десять раз.