Попыткам США подорвать технологическое развитие РФ предрекли провал

Российский советник-посланник Андрей Леденев 23 декабря заявил, что санкции администрации президента США Джо Байдена продолжают значительно ухудшать двусторонние отношения. Вашингтон отказывается осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Его слова приводит посольство РФ в США.

«Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Более того — приводят к серьезным негативным последствиям для «третьих» стран», — ответил Леденев на вопрос о введении очередных санкций США против российских организаций.

Накануне министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении 10 российских компаний. Как указало ведомство, в рестрикционный список офиса по контролю за иностранными активами попали российские юридические лица, связанные в том числе с судоходством.

Ранее, 21 декабря, Леденев заявил, что министерство финансов США в своих генеральных лицензиях, где указываются исключения из санкций, не устраняет препятствия для российского агропрома. По его словам, бизнес также сталкивается с последствиями рестрикций и отказывается от операций из-за риска нарушить «непомерное количество введенных американцами барьеров».

9 декабря США ввели санкции в отношении трех российских структур, в том числе против Воздушно-космических сил (ВКС) России и командования военно-транспортной авиации России. По мнению Вашингтона, эти структуры якобы «причастны к приобретению иранских беспилотников».

США 14 ноября разрешили операции с рядом подсанкционных российских компаний для обеспечения безопасности гражданской авиации.

До этого, 2 ноября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что санкции США бросают вызов системе международных отношений. По его словам, Вашингтон пытается придать незаконным односторонним санкциям статус инструмента принуждения несогласных к выполнению своей воли.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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