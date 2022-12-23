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Кения рассмотрит возможность использования карт «Мир» в торговле с РФ

Посол Кении заявил о готовности рассмотреть возможность использования платежной системы «Мир» в торговле с РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Кения готова рассмотреть возможность внедрения платежной системы «Мир» в торговле с Россией. Об этом 23 декабря заявил кенийский посол в Москве Бенсон Огуту.

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«Я пока не могу этого утверждать, но мы должны рассматривать все способы. Так что, если российская сторона предложит обсудить этот вариант (использования российской системы «Мир»), мы его рассмотрим», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Кения готова прибегнуть и к альтернативным механизмам для торговли с Россией, чтобы сотрудничество Найроби и Москвы продолжалось.

Ранее, 28 ноября, посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что в республике рассматривают возможность подключения к российской платежной системе «Мир». Он добавил, что Запад прибегает к политике неприкрытых угроз и шантажа по отношению к странам, которые проявляют интерес к системе «Мир».

Еще 4 октября стало известно, что власти Кубы планируют до конца года подключиться к российской платежной системе «Мир». В кубинском посольстве в Москве пояснили «Известиями», что над ее внедрением Гавана совместно с Национальной системой платежных карт работает с конца 2021 года.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» позже, 24 ноября, заявил, что необходимо создать новую систему международных платежей, независимую от банков и вмешательства третьих стран. Глава государства отметил, что в настоящее время система международных платежей контролируется небольшой группой стран, в этой сфере на Россию идет одна из санкционных атак.

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