Кения рассмотрит возможность использования карт «Мир» в торговле с РФ

Кения готова рассмотреть возможность внедрения платежной системы «Мир» в торговле с Россией. Об этом 23 декабря заявил кенийский посол в Москве Бенсон Огуту.

«Я пока не могу этого утверждать, но мы должны рассматривать все способы. Так что, если российская сторона предложит обсудить этот вариант (использования российской системы «Мир»), мы его рассмотрим», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Кения готова прибегнуть и к альтернативным механизмам для торговли с Россией, чтобы сотрудничество Найроби и Москвы продолжалось.

Ранее, 28 ноября, посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что в республике рассматривают возможность подключения к российской платежной системе «Мир». Он добавил, что Запад прибегает к политике неприкрытых угроз и шантажа по отношению к странам, которые проявляют интерес к системе «Мир».

Еще 4 октября стало известно, что власти Кубы планируют до конца года подключиться к российской платежной системе «Мир». В кубинском посольстве в Москве пояснили «Известиями», что над ее внедрением Гавана совместно с Национальной системой платежных карт работает с конца 2021 года.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» позже, 24 ноября, заявил, что необходимо создать новую систему международных платежей, независимую от банков и вмешательства третьих стран. Глава государства отметил, что в настоящее время система международных платежей контролируется небольшой группой стран, в этой сфере на Россию идет одна из санкционных атак.