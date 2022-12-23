Reuters узнало о возможной остановке продаж акций Tesla

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в течение двух лет не планирует продавать акции своей компании Tesla. Об этом 22 декабря сообщило агентство Reuters.

«Я не буду продавать акции (Tesla. — Ред.) в течение, наверное, двух лет с этого момента. В следующем году определенно ни при каких обстоятельствах, и, вероятно, не в последующем», — сказал Маск в ходе видеоконференции.

По его словам, экономика будет находиться в «серьезной рецессии» в 2023 году, а спрос на дорогостоящие товары упадет.

Кроме того, Маск отметил, что Tesla рассматривает возможность обратного выкупа акций, однако решение будет зависеть от масштаба рецессии.

Ранее, 21 декабря, стало известно, что Tesla приостанавливает набор новых сотрудников и планирует новый раунд увольнений в следующем квартале. Отмечается, что в последнее время также появились признаки, указывающие на то, что проблемы компании связаны не только с фондовым рынком, но с падением спроса. В частности, недавно Tesla начала предлагать временные скидки и льготы на свои автомобили.

Также капитал владельца Tesla Илона Маска упал на $7,7 млрд после того, как акции его компании понесли самые большие однодневные потери с октября. На текущий момент состояние бизнесмена составляет $147,7 млрд.

До этого, 15 декабря, стало известно, что Илон Маск за три дня продал 22 млн акций Tesla на $3,6 млрд, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Рынок среагировал падением курса акций компании на 12%, который достиг двухлетнего минимума.

Tesla Motors основана в 2003 году. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.